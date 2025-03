Mille metalmeccanici in piazza per contratto e salario

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Circa mille lavoratori in corteo questa mattina, da Largo Garibaldi alla sede Confindustria in via Bellinzona, in occasione dello sciopero nazionale di 8 ore dei metalmeccanici indetto dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.



Dopo gli scioperi dei mesi scorsi, è proseguita oggi la mobilitazione dei lavoratorimetalmeccanici per riaprire il tavolo di trattiva con Federmeccanica-Assistal per il rinnovo del contratto nazionale sulla base della piattaforma unitaria Fim-Fiom-Uilm. Undici punti di fatto rispediti al mittente dalle organizzazioni dell'industria e dell'impresa. Alla protesta per il rinnovo del Ccnl Federmeccanica, si unisce anche quella dei metalmeccanici delle piccole e medie industrie per il rinnovo del Ccnl Unionmeccanica-Confapi, le cui trattative si sono interrotte proprio nei giorni scorsi per le risposte ritenute assolutamente insufficienti.



Ciò che si chiede oggi è di fatto preliminare ad una accettazione dei punti rifiutati ovvero almeno di riaprire la trattativa, e riconvocare un tavolo che ora non c'è.Nel merito, i punti principali che fino ad ora hanno ricevuto il rifiuto riguardano l’aumento del salario, la riduzione d’orario, per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro e negli appalti e contro la precarietà.Il corteo, dopo avere percorso via Emilia, via Cucchiari, e parte di viale Medaglie d'Oro (vie temporaneamente chiuse al traffico), è giunto alle ore 11,30 davanti alla sede di Confindustria per un presidio e gli interventi di interventi di Stefania Ferrari segretaria Fiom Cgil Modena, Roberta Castronuovo, segretaria generale Fim Cisl regionale e Alberto Zanetti segretario Uilm Uil Modena.