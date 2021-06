'Miasmi San Cesario, siamo all'anno zero, l'assessore si dimetta'

Mirco Zanoli e Sabina Piccinini tornano all'attacco. Dopo 4 anni di sperimentazioni per la riduzione dei miasmi, seguiti all'individuazione, con naso elettronico e altri rilevamenti Arpae, dell'origine delle puzze, all'interno dello stabilimento Far Pro, la situazione non è cambiata. 'A questo punto chiediamo che anche l'assessore prenda atto del fallimento. Presenteremo una mozione di sfiducia'. Ma non solo. In una conferenza stampa i due consiglieri hanno denunciato le reiterate mancate risposte della Regione alla richiesta di chiarimenti e regolarità sul prelievo di acqua da milioni di litri di acqua da parte della stessa azienda, anche alla luce di una autorizzazione che sarebbe scaduta nel 2015.Nel video Mirco Zanoli e Sabina Piccinini