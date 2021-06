Missoni: 'Ecco perché sarebbe meglio non vaccinare i bambini'

Sono circa 1300 tra medici, pediatri e sanitari che hanno aderito alla moratoria promossa dalle associazioni della Rete Sostenibilità e Salute in cui si chiede di ripensare alla vaccinazione anti-Covid per i bambini. L’appello è stato firmato da medici e operatori sanitari impegnati sul campo. A spiegare il perché nell'audizione in commissione Senato insieme ad altri esperti come il Prof. Garattini,che ha sottoscritto l'appello. 'Non ho a che fare coi no-vax' - tiene a sottolineare 'così come la Rete Sostenibilità e Salute. La richiesta di moratoria si basa su rigorose considerazioni scientifiche che sono richiamate nel nostro documento.. 'in una fascia della popolazione dai 18 anni in giù il rischio è irrilevante non ci sono né benefici diretti e indiretti nel vaccinare i bambini. Contestualmente sono sconosciuti gli effetti sul lungo termine. Il medico dovrebbe considerare con attenzione la possibilità o l'opportunità di vaccinare nel momento in cui i rischi derivati dalla mancata vaccinazione sono irrilevanti rispetto a quelli potenziali a lungo termine.Un'altra motivazione ha a che fare con l'immunità di gregge il cui raggiungimento viene legato all'aumento al grande numero di soggetti vaccinati e quindi all'opportunità di estendere fino ai 12 anni la vaccinazione: 'Si tratta di un modello che non può funzionare in contesto globalizzato come quello in cui ci troviamo anche in Italia. Inoltre la vaccinazione di massa non va ad incidere sulla trasmissione del virus. I vaccini sono costruiti per prevenire la malattia e le conseguenze mortali non per prevenire la trasmissione e sappiamo che questa continua ad avvenire anche tra le persone vaccinate. Inoltre la vaccinazione di massa fa emergere delle varianti che si spostano velocemente in un contesto come il nostro.La vaccinazione di massa provoca inoltre una pressione selettiva e quindi la crescita delle varianti. Anche per questo non vaccinare i bambini, se non quelli vulnerabili, lasciando la circolazione del virus senza pressione selettiva, consentirebbe al virus di estinguersi naturalmente. In più c'è un elemento sociale. Le persone vaccinate tendono a ridurre i comportamenti di prevenzione aumentando il rischio, inoltre stiamo rilevando che esistono serbatoi animali del virus'In pratica vaccinare i bambini, sulla base di queste considerazioni ed osservazioni portate avanti nell'appello sulla moratoria, porterebbe a rischi maggiori e sconosciuti, rispetto a quelli che teoricamente si vogliono evitare. 'Con la vaccinazione i bimbi possono essere esposti a rischi maggiori in età successive. A malattie, così come agli effetti avversi dei farmaci. Anche questo dovrebbe fare adottare un elemento di precauzione. Le stesse compagnie farmaceutiche produttrici del vaccino hanno considerato l'incognita degli effetti collaterali, rischiosa al punto che nei contratti con i governi e le istituzioni internazionali hanno declinato tutte le responsabilità trasferendole alle istituzioni e agli operatori. E non è cosa da sottovalutare. Il fatto che poi in Italia non esista una sorveglianza attiva sugli effetti ma solo passiva crediamo porti ad una sottostima degli effetti avversi. Noi, in definitiva, crediamo che nessun bambino debba essere esposto a rischi immediati e soprattutto futuri e che ancora non conosciamo frutto di in una vaccinazione di massa a livello sperimentale'L'intervento in commissione Senato del Prof. Eduardo Missoni si conclude con l'invito a considerare, a protezione dei bambini, un'altra patologia derivante da questo periodo: l'obesità e tutte le problematiche che questa comporta per tutta la vita di un individuo.Gi.Ga.