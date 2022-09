Modena Calcio, contro il Cagliari con serenità

'E' tra le favorite del campionato, una squadra completa che praticamente schiera buona parte dei giocatori dello scorso anno in serie A. Partita difficile che dovremo affrontare con serenità e determinazione, consapevoli delle nostre potenzialità'. Così mister Attilio Tesser alla vigilia della quarta partita di campionato, dopo due gare perse e una vinta. Appuntamento della vigilia come sempre in ala stampa, al Braglia. Prima della partenza per Cagliari dove domani si giocherà a partire dalle ore 20.30. Tre punti in saccoccia, per ora, che definiscono un avvio in salita per i gialloblù. Salita che rimarrà per tutti i prossimi 90 minuti, visto il calibro dell'avversario che potrà contare inoltre sul tradizionalmente grande pubblico di casa. Per Tesser una ricetta definita sul come affrontare partite del genere non c'è, se non per l'atteggiamento e spirito: 'Determinazione coraggio e serenità devono guidarci. E su tutto la fame di vincere, che deve essere sempre maggiore della loro'Il video delle fasi salienti della conferenza in sala stampa allo stadio Braglia