Il 2 giugno cambia ritmo, a Modena è festa di musica

'I Rulli Frulli incarnano i principi dell'uguglianza, dell'inclusione e i valori che sono sanciti della costituzione e la loro presenza è un messaggio per i giovani per un futuro in cui ci piacerebbe essere'. Il Prefetto della provincia di Modena Alessandra Camporota rinnova quest'anno i cerimoniali più tradizionali della Festa della Repubblica, del due giugno, a 76 anni dalla sua fondazione, trasformando la celebrazione in piazza Roma in una vera e propria 'festa di piazza', con ampio spazio alla musica e ai giovani. Con la band che dopo le esibizioni davanti al Papa e, il 20 maggio scorso, davanti al presidente della Repubblica, è diventata ormai un 'must' negli appuntamenti istituzionali: la Rulli Frulli, di Finale Emilia, che con le percussioni ricavate da materiale di scarto e di recupero è capace di unire ed includere anche i ragazzi maggioramente in difficoltà.