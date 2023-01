Modena, dalla Befana comunista carbone per il Governo Meloni

La Befana comunista ha portato questa mattina il carbone al Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, per il Governo Meloni.'Questo Governo, benché da poco insediato, si è già guadagnato un bel pacco di carbone per le sceltefin qui effettuate e per i piani futuri esplicitati nella finanziaria approvata, come nella miglioretradizione, a suon di voti di fiducia' - afferma la Befana comunista.Segue il lungo elenco dei titoli che hanno consentito al Governo Meloni di “vincere” il carbone della Befana Comunista.in perfetta continuità con il governo Draghi e in netto contrasto con l’art. 11 dellaCostituzione, il governo Meloni mantiene una linea guerrafondaia e di atlantismo oltranzista,aumentando le spese militari, mentre taglia su sanità e scuola pubblica e sul reddito di cittadinanza,confermando l’incremento del 50% entro il 2024 (38 mld/anno) e rifinanziando l’invio di armiall’Ucraina impedendo così l’avvio di un serio percorso diplomatico verso la pace, unica condizioneper salvare il martoriato popolo ucraino;la finanziaria per il 2023 si distingue per l’accanimento contro coloro che sitrovano più in difficoltà, in un paese dove le persone in povertà assoluta e a rischio povertà sono piùdi 7 mln (rapporto Caritas), non solo si attua un forte ridimensionamento del reddito di cittadinanzama si azzera anche il fondo contributi affitto e morosità incolpevole condannando migliaia difamiglie alla perdita della casa. Il governo che doveva cambiare tutto in meglio, la destra sociale afianco delle cittadine e dei cittadini più disagiate, al contrario, cancella anche quei provvedimentiminimi volti a calmierare l’assenza di misure strutturali per contrastare e sanare la povertà e ildisagio economico e sociale (piani per l’edilizia residenziale pubblica e politiche attive per il lavorosecondo Costituzione);

Fisco ed evasione, questa finanziaria è indubbiamente un ritorno al passato dove non si fa nulla

contro l’evasione ma per l’evasione (l’aumento del tetto al contante di certo non è una misura di

contrasto); sul fronte fiscale si tagliano le tasse sulle rendite di capitale, non si tassano

adeguatamente gli extraprofitti delle aziende che hanno speculato su gas ed energia depredando

salari e pensioni, si applica la flat tax del 15% ai redditi fino a 85.000 € per gli autonomi (la prima

aliquota per i lavoratori dipendenti è del 23%), insomma si attua il principio incostituzionale che chi

più ha meno paga;



Lavoro: lo smantellamento del reddito di cittadinanza e l’eliminazione del requisito di “congruità

dell’offerta di lavoro” che farà perdere il sostegno dopo il primo rifiuto, la reintroduzione dei

voucher (che ricordo non sono un contratto di lavoro ma un metodo di pagamento…) mostrano

come il Governo Meloni abbia deciso di favorire al massimo il lavoro povero, sfruttato e

sottopagato e un mercato del lavoro che produce disuguaglianze e povertà anziché garantire

un’esistenza libera e dignitosa come sancisce la Costituzione (art. 36 Cost.);



Autonomia differenziata, presidenzialismo e Costituzione: perfettamente in linea con i governi

che lo hanno preceduto, anche questo Governo mostra un’aperta antipatia nei confronti della

Costituzione. La proposta Calderoli sull’autonomia differenziata (mutuata dai governi precedenti a

partire dal governo di centro sinistra di Gentiloni del 2017) rappresenta un attacco senza precedenti

all’unità della Repubblica e alla tutela dell’uguaglianza dei cittadini e all’universalità dei diritti (art.

3 e 5 Cost.); il progetto di presidenzialismo è evidentemente contrario allo spirito della nostra

Costituzione antifascista nata dalla Resistenza oltre a rappresentare una pericolosa torsione

autoritaria dopo anni di svuotamento del ruolo del Parlamento;



Persone che migrano, il decreto legge in materia di gestione dei flussi migratori approvato il

28/12/2022 dal Governo Meloni oltre ad essere un’operazione propagandistica da “italietta del

ventennio” viola palesemente i diritti umani, la nostra Costituzione, tutte le norme sovranazionali di

diritto del mare e soprattutto l’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che sancisce

il diritto di migrare. Un provvedimento crudele volto a “istituzionalizzare l’omissione di soccorso in

mare” che fa il paio con i vari decreti sicurezza degli ultimi anni e con i criminali accordi italolibici; un provvedimento con cui ancora una volta si cerca di aizzare l’opinione pubblica contro gli

ultimi per distrarla da tutte le promesse elettorali mancate, dal caro vita e dall’inflazione su cui non

si interviene seriamente e dai tagli alla sanità e alla scuola pubblica (a favore del privato).



Mi fermo qui, anche se ci sarebbe molto altro da segnalare, ma poi non basterebbe tutto il carbone

del mondo…



Aggiungo che i soldi per realizzare politiche in linea con la nostra Costituzione antifascista nata

dalla Resistenza (potenziamento scuola e sanità pubblica, stato sociale, rispetto dell’ambiente, vera

conversione ecologica della produzione, manutenzione del territorio, promozione e protezione delle

aree interne, ripristino e potenziamento dei servizi pubblici, tutela dei diritti civili e sociali, ecc.

ecc.) ci sono, e sono tanti, basta non spenderli in armi, non sprecarli in misure fiscali inique e in

evasione fiscale'.