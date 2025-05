Modena, degrado e spaccio a due passi dalla Ghirlandina: dehors trasformato in bivacco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Spaccio, bivacchi, consumo smodato di alcolici e risse. Nel cuore di Modena, a due passi dalla Ghirlandina, si vive una situazione di oggettivo degrado e insicurezza. I residenti e commercianti di via Badia e via Sant'Eufemia esprimono tutti, in modo unanime, la loro amarezza. A contattare La Pressa è stato Fabrizio Brunetti dell'osteria La Brusca, ma è bastato recarci sul posto questa mattina e nel giro di pochi minuti si sono moltiplicate segnalazioni e testimonianze di una realtà ormai fuori controllo. Tutti ci avvicinano e vogliono parlare, alcuni hanno paura ad esporsi e preferiscono essere ripresi di spalle per timore di ritorsioni, ma tanti ci mettono la faccia, esasperati e avviliti.

Lo stesso Brunetti nelle settimane scorse ha sventato un tentativo di scippo, come dimostra il video registrato dalle telecamere, e ogni sera deve fare i conti con episodi di risse e consumo di droghe. 'I clienti quando escono dal locale devono correre per raggiungere l'auto - spiega il ristoratore -. E' questo il biglietto da visita che vogliamo consegnare ai turisti che giungono a Modena?'La Ghirlandina svetta a poche decine di metri, ma ancora alle 10 di mattina sono visibili i segni di un degrado totale. Un senzatetto dorme nel dehors del locale che fa angolo tra via Sant'Eufemia e via Badia. 'Da mesi questa persona ha preso questo spazio come dormitorio - spiegadel locale Stappiamo -. Abbiamo contattato ripetutamente la polizia locale, ma il problema resta immutato.

La sera non mi fido più a chiudere da solo l'attività. Non è sicuro'. E mentre osserviamo il clochard dormire sul pavimento in legno del dehors, ci avvicinano altri esercenti. La solidarietà umana non è in discussione, il punto è se una città che vuole dirsi 'turistica' può permettersi scene simili alle 10 di mattina a cento metri dal proprio municipio.Parole alle quali fanno eco quelle di negozianti storici comedi Aura gioielli edi Ottica Maso. 'La presenza delle panchine installate dall'amministrazione ha reso la zona punto di ritrovo costante per spaccio e conseguente degrado - spiegano -. A questo si somma la presenza di negozi etnici che somministrato alcolici anche a persone in stato già evidentemente alterato'.Insieme a commercianti e ristoratori, si alza l'allarme dei residenti, costretti ad assistere ogni sera al medesimo spettacolo. 'Dalle finestre di casa ogni giorno a partire dal tardo pomeriggio si ripetono le stesse scene - spiegano-. Persone che urinano sui muri della chiesa, bottiglie rotte e abbandonate in strada, risse. Tutto questo non è accettabile'.E mentre ci si interroga sulla tolleranza e le promesse vuote che hanno portato a un simile degrado, il clochard nel dehors del ristorante continua a dormire. Chissà forse ha ragione lui, di certo non è colpa sua, nella ricca e ipocrita Modena si vive così. Dovranno svegliarlo e allontanarlo tra poco i proprietari, come ogni giorno. Ormai rassegnati a una realtà che per per chi ha la responsabilità di amministrare la città sembra tristemente scritta nel cielo.