Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vorrei esprimere la mia totale condivisione all’articolo apparso su La Pressa il 13 ottobre (nel quale abbiamo descritto come Fdi abbia piegato le candidature alle Comunali per spingere la attuale candidatura alle Regionali di Annalisa Arletti, moglie del senatore Barcaiuolo ndr) e aggiungo un mio personale pensiero.La strategia messa in atto dalla presidenza di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative si è rivelata, come avevo intuito, l’eliminazione dal partito della cosiddetta destra storica per agevolare la scalata di alcuni esponenti, usciti da un cilindro di chissà quale prestigiatore, facendosi aiutare da personaggetti, così li definisco io, che per un posticino promesso e a volte nemmeno mantenuto, hanno fatto sì che la destra almeno nel nostro territorio si spaccasse. Personalmente mi sono dimessa dopo 60 anni di militanza e non me ne pento. Questi personaggetti allontanano sempre di più i cittadini dalla politica che non è più un bene comune, ma un interesse di pochi.Mi auguro che Giorgia Meloni venga a conoscenza di quanto avviene nel nostro territorio e agisca di conseguenza.CordialmenteNel video sopra l'intervento di Mariagrazia Zagnoli davanti al segretario provinciale del partito in occasione della campagna elettorale per le amministrative a Mirandola