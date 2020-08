Modena, immigrato si fa il bagno nudo nella fontana del Graziosi

Il video circola da ieri sui social ed effettivamente non lascia spazio a dubbi. Un immigrato visibilmente nudo ha pensato bene di lavarsi nella fontana del Graziosi in Largo Garibaldi a Modena. Stando alle immagini del video siamo in pieno giorno probabilmente nelle prime ore del pomeriggio considerate le strade deserte. Una scena che ha ovviamente destato indignazione e rabbia sul web. L'area è comunque controllata dalle telecamere che si potrebbe risalire all'identità dell'uomo.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.