le scrivo in merito ai lavori eseguiti in stradello Sottopassaggio a Modena est. Credo che anche in questo caso, come purtroppo avviene spesso nella nostra città, si siano buttati dalla finestra 150mila euro che si sarebbero potuti spendere più fruttuosamente.Percorro questa strada quasi ogni giorno, una strada di campagna che collega la zona industriale di Modena est con quella dei Torrazzi e che porta anche al cimitero di Saliceto Panaro. Ho accolto positivamente l'annuncio di qualche mese fa, da parte dell'amministrazione comunale, dell'intervento dal costo di 150.000 euro, finalizzato ad eliminare i 'problemi di visibilità tra veicoli e migliorare la sicurezza stradale'. Addirittura l'annuncio dell'inizio lavori parlava di 'un rettilineo per Stradello Sottopassaggio'.Il risultato dei lavori è quello che può lei stesso verificare dalle fotografie che le allego. La visibilità è sempre la stessa, la strada non è stata allargata, mantenendo difficoltosa la circolazione nei due sensi di marcia. Vedremo poi quanto dureranno i paletti paracarri appena posti.Mi domando perché risorse pubbliche non vengano impiegate con più lungimiranza.

SalutiCatia