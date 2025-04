Modena, Rossini (Fdi): ‘C’è sfiducia’. Sindaco di Carpi: ‘Ma se abbiamo vinto col 60%…’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Singolare botta e risposta in Consiglio provinciale a Modena tra il sindaco di Carpi Riccardo Righi e il consigliere Fdi (gruppo Uniamoci in Provincia) Elisa Rossini.

Si parlava di trasporto pubblico locale e della prossima gara (qui il resoconto) e la Rossini ha dichiarato che 'dai territori arriva una buona dose di sfiducia in chi dovrà gestire le innovazioni e mi riferisco in particolare alla Regione Emilia Romagna con l'orientamento politico attuale. e in particolare a Modena e a Carpi'.

Quasi divertita la replica del sindaco di Carpi, Riccardo Righi. 'Sostenere che c'è sfiducia in Regione e nei Comuni di Carpi e Modena, non tiene in considerazione che a Carpi Modena e Regione si sono vinte le elezioni con una media del 60%, non credo che in 10 mesi siano cambiate significativamente le cose...'

Ricordiamo che in Regione Emilia Romagna De Pascale è stato eletto con il 56% contro il 40% della Ugolini, a Carpi Righi ha vinto con il 58% contro il 32% della Arletti, sostenuta dal centrodestra, a Modena Mezzetti ha vinto con il 63% contro il 28% di Negrini.