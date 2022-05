Modena, tavolini invasi dai piccioni, clienti e turisti scappano

Un danno importante, e un problema capace di rovinare, se non ad impedire, il gusto di un aperitivo, di un caffè di un gelato al tavolino di un bar. E' quello creato dall'enorme quanto invasiva ed aggressiva presenza di piccioni in centro storico. E' una vera e propria invasione quella che ieri, tra l'imbarazzo e il fastidio di clienti e gestori e camerieri sotto il portico e nella piazzatta dell'orologio, in pieno centro a Modena. Luogo caratteristico nel cuore di Modena, ideale per una sosta in una giornata di festa e non solo. Comunque, da qualche tempo ormai, costantemente rovinata dalla presenza di piccioni. Qui i clienti non riscono proprio a stare tranquilli. Basta qualche patatina per attirare gruppi di volatili che si affollano ai piedi dei tavolini e addirittura sopra. Molti provano a spostarsi di tavolino in tavolino per poi desistere.