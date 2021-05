'Modena, una città esigente ed ambiziosa'

Passaggio ufficiale di consegne, questa mattina, al vertice della Polizia Locale di Modena tra il comandante Valeria Meloncelli, ora direttrice generale dell’Ente, dopo quarant’anni di carriera, e Roberto Riva Cambrino, nuovo comandante, in servizio dal 17 maggio.Il passaggio di consegne, sottolineato dalla campanella, tra Valeria Meloncelli e Roberto Riva Cambrino, nuovo Comandante Polizia Locale di ModenaDurante la cerimonia Cambrino ha ringraziato per “l’onore di poter guidare un Corpo che – ha detto rivolgendosi agli agenti schierati - costituisce un ricco patrimonio di cui tutti facciamo parte e a cui a tutti chiederò di partecipare per contribuire ad accrescerlo come nostro compito”. Il comandante ha quindi sottolineato l’importanza di “collaborare tra noi, con l’amministrazione, con il tavolo interforze e con i cittadini, perché i risultati arrivano se si collabora tutti insieme come ha dimostrato questo difficile periodo”.'I cittadini modenesi - ha affermato il Comandante - si aspettano tanto perché sanno di valere tanto e io farò di tutto per ascoltare e dare risposta alle esigenze, nella consapevolezza che solo insieme, con la collaborazione di tutti, le sfide si possono vincere'Gi.Ga.