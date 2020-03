Modena-Pavullo, tangenziale e Nuova Estense ai tempi del Covid-19

Immagini che pur nella loro banalità, rimarranno nella storia. Perchè impossibili da rivedere, una volta usciti dall'emergenza coronavirus. Quelle di strade deserte, ma davvero deserte. Quella che questa mattina abbiamo percorso da Modena a Pavullo. Dalla tangenziale di Modena a Pavullo, fermandosi a Querciagrossa. Tragitto che al di fuori della folle anomalia di chi, vedendo la tangenziale vuota, ha pensato bene di percorrerla in bicicletta o facendo Jogging, mostra una buona risposta da parte dei cittadini all'appello/obbligo a rimanere in casa e a limitare gli spostamenti a reali necessitàNel video ripercorriamo 40 chilometri in 8 minuti