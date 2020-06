Montale, Nuova Estense ridotta a un colabrodo

Nuova Estense in condizioni disastrose a Modena. Il video ritrae lo stato della strada in prossimità del semaforo con Strada Santa Lucia, all'ingresso di Montale, ma la situazione prosegue simile in tutta la frazione di Castelnuovo. Il manto stradale è in uno stato pietoso e percorrere la strada è evidentemente pericoloso sia per i ciclisti, ma anche per i mezzi pesanti che rischiano di sbandare affrontando una semplice semicurva.