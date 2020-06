Movimento Nazionale infermieri: Vogliamo un riconoscimento vero

Non esistiamo solo per il Covid. Ora che l'emergenza sanitaria si è ridotta il nostro lavoro continua e noi abbiamo bisogno di un riconoscimento vero, della nostra professione, della nostra identità professionale. Sono gli infermieri del Movimento Nazionale Infermieri. Circa 150 quelli riuniti in piazza Grande, tutti con mascherina con stampato la specifica di infermiere/a e con la maglia bianca del Movimento. Sono soprattutto giovani. Non hanno preso permessi. Semplicemente non sono in turno, ma molti sono pronti ad iniziare quello quotidiano. Negli ospedali della città e della provincia. Tra i cartelli che rivendicano l'importanza della loro figura professionale, ce ne sono diversi di ringraziamento verso le forse di Polizia e sanitarie con le quali gli infermieri hanno condivido azioni, attività e, purtroppo, colleghi deceduti. 'Non siamo eroi ma professionisti che chiedono il giusto riconoscimento, anche contrattuale. Non siamo del comparto, siamo infermieri. Incontriamo Michela e Chiara che ci hanno spiegato le ragioni della protesta