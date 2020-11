No Lockdown, ristoratori e partite Iva in Piazza Grande

Un Sit-In di piazza accompagnato da una serie di interventi al microfono per ribadire il no alla chiusura dei ristoranti, dei teatri, delle palestre. Quello rilanciato da circa 200 persone ed imprenditori riuniti dal gruppo 'No Lockdown Emilia-Romagna' in piazza Grande per esprimere il proprio disagio e le proprie proposte. 'Non siamo negazionisti e chiediamo solo di lavorare in sicurezza, come già era stato concesso di fare ma che ci è stato nuovamente impedito di fare. Da un giorno all'altro'



Durante la manifestazione non si sono registrati problemi se non nei confronti di una persona senza mascherina, destinataria di una multa da 400 euro.