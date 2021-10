Ndrangheta, nuovo arresto a Reggio. In manette Salvatore Procopio

Nuovo arresto in provincia di Reggio Emilia nell'ambito dell'operazione 'Perseverance' contro la 'ndrangheta avviata lo scorso marzo che, oltre a svelare i nuovi assetti del sodalizio emiliano colpito dai processi 'Aemilia' e 'Grimilde', ha portato all'arresto dell'ultimo dei fratelli Sarcone (Giuseppe Grande) rimasto a piede libero, che continuava a dirigere gli affari della consorteria criminale. Questa mattina - in esecuzione di un'ordinanza del Gip di Bologna Alberto Ziroldi chiesta dal procuratore capo Giuseppe Amato e dal pm della Dda Beatrice Ronchi - è finito invece in manette Salvatore Procopio, cutrese di 47 anni residente a Gualtieri, accusato del reato associativo e di detenzione illegale di plurime armi da sparo. L'arrestato è considerato un 'azionista' e cioè un affiliato in grado di compiere azioni criminali, anche violente. Nel corso delle indagini è inoltre risultato che Procopio ha fatto valere la sua 'autorevolezza' di 'ndranghetista per dirimere controversie tra i sodali e favorire la famiglia Muto di Gualteri. Per gli investigatori si tratta insomma di una delle figure attraverso cui le cosche si sono riorganizzate.'La lotta alla pervasiva presenza ed operatività della criminalità deve essere improntata, in provincia di Reggio Emilia, ad una costante e metodica opera di contrasto', dice il questore di Reggio, Giuseppe Ferrari. 'L'obiettivo strategico - aggiunge - è quello di mantenere un'altissima soglia di attenzione ai fenomeni criminali di matrice mafiosa, soprattutto in un periodo di assestamento della consorteria' e perché 'è indubbio come la 'ndrangheta sia ancor più pericolosa, quando si mimetizza, evitando azioni criminali eclatanti'.