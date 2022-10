'Nel 2002 avevamo sancito la fine della guerra fredda, la guerra in Ucraina ci ha riportato indietro'

'Con la guerra in Ucraina siamo tornati alla situazione antecedente al 2002 e allo storico accordo di Pratica di Mare, da molti definito un miracolo, che sanci la fine della guerra fredda, e con il quale, dopo un intenso lavoro diplomatico, riuscimmo ad unire Bush e Putin. Il progetto era quello di una Russia vicino all'Europa, anche per contrastare lo strapotere della Cina. Ora la Russia si trova contrapposta al fronte occidentale ed europeo. E noi, da sempre europeisti, atlantisti e ribadiamo il nostro essere a fianco dell'occidente'.Silvio Berlusconi dedica così la parte finale del suo intervento al Senato, ieri pomeriggio, nella dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni, per rivendicare il suo ruolo da presidente del Consiglio nel 2002 nel raggiungimento dello storico accordo tra Stati Uniti e Russia e, per sgombrare il campo, dopo le sue parole sull'amicizia e sui contatti ancora attivi con Putin dei giorni scorsi, sulla posizione del suo partito, alleato di governo.