Modena, nell'area verde di fianco a scuola spuntano strada e parcheggio

'Nessuno ci ha informati di un'opera che potrebbe essere pericolosa per la sicurezza dei bambini e, più in generale, dell'intero quartiere per l'aumento dello smog da traffico. Crediamo che una soluzione alternativa alla realizzazione di una strada e di un parcheggio in un area verde confinante con una scuola elementare ci possa essere. Chiediamo, come residenti e e genitori dei bambini, un confronto con il Comune che fino ad ora non ha fatto sapere nulla. Ce ne siamo accorti solo a cantiere avviato, le ruspe sono al lavoro e solo chiedendo siamo venuti a conoscenza del progetto di strada e parcheggio che sorgeranno a pochi metri dalla scuola'E' quanto affermano e denunciano alcuni genitori dei bambini delle scuole di via Amundsen, a Modena, davanti alle transenne che delimitano il cantiere e sulla quali sono state affissi decine di disegni dei bambini delle scuole elementari. Tutti con un filo conduttore. La lotta al traffico, allo smog, al cemento al posto del verde. Quello che da quell'area compresa tra via Amundsen e via Emilia Ovest, a fianco alla scuola, sarà cancellato per fare spazio a una nuova strada e a nuovi posti auto. A servizio del nuovo supermercato Conad nell'area che dopo anni di degrado ed abbandono e difficili passaggi amministrativi di carattere urbanistico, sarà oggetto di una riqualificazione commerciale. Una riqualificazione prevista ed auspicata, ovvero l'esatto contrario di ciò che è l'infrastruttura di accesso: non prevista e tantomeno auspicata.Perché l'accesso al supermercato, con tanto di parcheggio auto, non sarà su via Emilia Ovest, bensì sarà realizzato ex novo (e le ruspe sono già al lavoro), su via Amundsen, urbanizzando quell'area verde che oggi costituisce un cuscinetto a fianco alla scuola elementare, impattando direttamente non solo via Amundsen, già stretta e particolarmente, trafficata ma anche la pista ciclopedonale che la costeggia e che serve la scuola.Il progetto di strada e parcheggio, che vi mostriamo nell'immagine, fino a qualche giorno fa nei cassetti del comune mai reso noto pubblicamente, mostra chiaramente caratteristiche ed impatto della nuova strada. 'Dispiace essere stati informati di un'opera così impattante solo a lavori iniziati. Speriamo che ciò non pregiudichi la possibilità di valutare una ipotesi alternativa a questa. E' possibile che non ci sia alternativa alla realizzazione di una strada e di un parcheggio a pochi metri dalla scuola e dall'area di ingresso ed uscita dove ogni giorno transitano centinaia di bambini?'Gi.Ga.