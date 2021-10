No green pass, appello da piazza di Modena: 'Solo cortei autorizzati'

Ancora una manifestazione pacifica oggi a Modena per dire no al Green pass. Al Novi sad si sono unite circa 500 persone per ascoltare gli interventi che si sono alternati da parte di diversi oratori. Tra loro si segnala un nuovo intervento da parte dell'ex primario del Pronto soccorso di Modena, Daniele Giovanardi. Giovanardi è ritornato su quanto più volte affermato sul tema della campagna vaccinale e degli approcci terapeutici a suo dire errati messi in campo per far fronte alla pandemia.Un intervento il suo che si è concluso con una netta presa di posizione per censurare ogni ipotesi su eventuali manifestazioni non autorizzate o ancor peggio violente.'Il mio appello è quello del vicequestore Schillirò e di Puzzer: fate tutto ma non fate il gioco dell'avversario - ha detto Giovanardi -. Nelle piazze si va tranquilli, pacifici e solo in modo autorizzato: io posso andare dai miei fratelli carabinieri e dalle altre forze dell'ordine e dialogare. Per questo dobbiamo sempre dissociarci sempre da chi promuove manifestazioni non autorizzate'.