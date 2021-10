No green pass: dopo il corteo pacifico e autorizzato, il ballo dei 'mille di Modena'

E' stata una giornata non solo di protesta, ma di vera e propria festa quella vissuta ieri a Modena. Il corteo per dire no al passaporto sanitario, che dal 15 ottobre impedirà a chi non ne è impossesso di andare a lavorare, si è concluso con un momento di festa in piazza Grande. Oltre mille persone (mai così tante,) hanno sfilato pacificamente lungo via Emilia centro in un evento ovviamente autorizzato (come ogni sabato) e controllato dalle forze dell'ordine ( qui l'articolo ).Bimbi, anziani e famiglie si sono poi ritrovati ai piedi della Ghirlandina per un ballo comunitario. Tanti i commercianti che hanno accolto applaudendo la manifestazione a fronte dei 5 esercenti ( qui l'articolo ) che nei giorni scorsi la avevano contestata duramente e che ieri hanno affisso alcuni volantini per strada. Una provocazione che comunque non è stata raccolta dai manifestanti.Una manifestazione di piazza durante la quale sono state applaudite le forze dell'ordine e che non ha mai visto risuonare slogan violenti. Tante le persone vaccinate che hanno camminato insieme a quelle non vaccinate, unite dalla contrarietà alla introduzione del Green Pass. Una piazza lontana dalle appartenenze partitiche, dove le uniche bandiere presenti erano quelle italiane.