No green pass: 'Per il Comune ci sono assembramenti buoni e cattivi'

Da una parte piazza Grande a Modena stracolma di persone per il carnevale con la famiglia Pavironica o per la manifestazione per la pace, dall'altra il niet a un aperitivo nello stesso luogo dei manifestanti no green pass. Succede questo a Modena nel nome di un contenimento della pandemia Covid che funziona a corrente alternata. 'Il sindaco di Modena applica due pesi e due misure a seconda del tipo di manifestazione - affermano i cittadini oggi presenti per un aperitivo contro il green pass in piazzale Sant'Agostino -. Non si capisce perchè piazza Grande stracolma per il carnevale, piena di gente anche senza mascherina, sia stata non solo autorizzata ma anche applaudita dalle istituzioni, mentre il nostro aperitivo nello stesso luogo sia stato vietato'.