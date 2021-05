Nonantola: alluvionati in piazza e in coda per dire basta alle emergenze

'Tempi certi per i risarcimenti confermati nei giorni scorsi dal governo e dirottati alla Regione, chiarezza sulla ripartizione, semplificazione nelle pratiche per potervi accedere e conferma degli investimenti sulla sicurezza dei fiumi, dopo decenni di mancati investimenti'. Queste, in sintesi, le richieste dei cittadini nonantolani riuniti in piazza Liberazione nella manifestazione organizzata dai comitati dei cittadini alluvionati. In tanti, più di 100, hanno sottoscritto la loro iscrizione al comitato #bastaemergenze che tra i principali obiettivi ha quello di rappresentare i cittadini nelle battaglie per i loro diritti. Dall'essere risarciti degli enormi danni subiti a seguito dell'alluvione del 6 dicembre 2014 al diritto di vivere in un territorio più sicuro di quello che si è dimostrato essere negli ultimi anni a causa della fragilità strutturale degli argini. Nel video le loro voci e quella dell'Onorevole Vittorio Ferraresi, del Movimento 5 stelle in piazza insieme alla parlamentare del Movimento Stefania Ascari