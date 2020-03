Nonne sull'orlo di una crisi di nervi, ai tempi del coronavirus

Tra segnalazioni ironiche e testimonianze di un reale problema di gestione quotidiana, sono migliaia le esperienze raccontate sui social di nonni che non avrebbero mai pensato, qualche settimana fa, di vedere trasformata la loro casa in una succursale della scuola, ma non solo: area giochi, ristoro, dormitorio. Eppure è così. Tra coloro che pur nell'amore per i propri nipoti, ha dovuto affrontare una situazione totalizzante ed impegnativa, nella cura full-time dei propri nipoti, c'è Carla Mazzola, giornalista, e nonna di due bambine. Ci racconta come dopo la prima settimana di chiusura delle scuole, la seconda settimana sia prevedibilmente molto più impegnativa. La gestione dei bambini h24 non è facile. Alternare svago, TV, videogiochi, a studio, giochi tradizionale, passatempi attivi e non passivi, come giochi di ruolo, letture, evitando la tv, comporta uno sforzo importante. E, pur nella buona volontà, difficilmente sopportabile sulla lunga distanza. Con un pizzico di ironiaPer le vostre testimonianze sull'essere nonni ai tempi del coronavirus redazione@lapressa.it