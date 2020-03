Novanta guariti in più e 2 in meno in terapia intensiva

A Modena, ricoverati terapia intensiva negli ospedali Policlinico e Civile di Baggiovara a seguito del contagio da coronavirus, ci sono 50 pazienti: 27 nei posti intensivi gestiti dal Prof. Girardis in Policlinico e 23 nella terapia intensiva dell’Ospedale Civile diretta dalla Dr.ssa Bertellini.A livello regionale in terapia intensiva sono invece 265 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri. Una buona notizia, quest'ultima, più che per l'entità del dato, almeno sulla tendenza che dopo tanti giorni di aumento costante, registra una, seppur minima, flessione. Positivi anche i dati relativi alle guarigioni che a livello regionale salgono oggi a 329, ovvero 90 in più rispetto alle 239 di ieri. Ben 305 riguardano riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 24 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.