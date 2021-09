Carabinieri: in città il nuovo comandante provinciale

E' arrivato oggi a Modena, presso il comando provinciale di viale Pico della Mirandola e subito ha voluto incontrare i giornalisti, 'fondamentali per comunicare il lavoro che facciamo'. Il Colonnello Antonio Caterino, come centinaia di alti ufficiali, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena per poi proseguire con una importante carriera al sud Italia. Dalla compagnia di Gallipoli ai nuclei investigativi di Napoli e Palermo per l'ultimo incarico prima di arrivare a Modena, presso il Gruppo Carabinieri di Roma. Subentra nell'incarico di comandante provinciale al colonnello Marco Puciatti, destinato ad un incarico romano nel comando generale dell'Arma. 'Ascolto della città, alle vittime ma soprattutto prevenzione nei confronti della comunità' la prima linea indicata