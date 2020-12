'Oltre ai ristori servono subito aiuti, anche per un frigorifero'

'Oltre ai ristori e al risarcimento danni, che sono importanti anche se preoccupa quanto abbiamo appreso dalla Regione che questi copriranno solo i danni alle opere murarie, c'è la necessità di rispondere con contributi immediati alle famiglie che hanno bisogno anche solo di mille euro per l'acquisto di un frigorifero o una lavatrice andati distrutti'.



E' un appello pieno di angoscia e preoccupazione per i propri cittadini che liberati dall'acqua si trovano a fare i conti con i gravi danni alle loro abitazioni e la perdita di beni primari, essenziali nella vita quotidiana, quello lanciato da Federica Nanetti, sindaco di Nonantola, intervenendo nella seduta del Consiglio provinciale di oggi. Essenziali come lo sono tra l'altro le scuole, praticamente tutte inagibili per un tempo ancora indefinito. 'L'alluvione lascerà il segno nella nostra comunità e rappresenta una ferita profonda che è arrivata dopo mesi di emergenza sanitaria. Ai cittadini danneggiati occorre assicurare il riconoscimento di tutti i danni, strutture murarie e beni danneggiati' - afferma e chiede il sindaco. 'Per quanto riguarda il solo patrimonio pubblico abbiamo stimato finora danni per oltre cinque milioni di euro, soprattutto agli edifici scolastici'.



Un appello, quello per i sostegni alle famiglie, che va di pari passo con quello della sicurezza del nodo idraulico che minaccia l'intera provincia. 'Non possiamo convivere con l'incubo e la prospettiva di una tragedia ad ogni allerta arancione. Il tema della sicurezza del nodo idraulico modenese si è manifestato nel modo più drammatico e va messo al primo posto da parte delle istituzioni. Occorre farsi carico di questo problema che deve diventare una priorità assoluta e va risolto'.