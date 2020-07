'Omotransfobia: no alla nuova legge e alla dittatura gender'

'L'introduzione del reato di omofobia e transfobia previsto nel Disegno di Legge Zan-Scalfarotto mina diritti e libertà fondamentali sanciti e tutelati dalla costituzione. Il reato di opinione che sarebbe introdotto con le relative pene per chi anche solo critica chi rifiuta il concetto che un bambino ha il diritto di crescere con una mamma ed un papà, ci riporta a tempi bui, da dittattura da cui l'Italia si è liberata e di cui non ha bisogno. La legge e la costituzione Italiana già tutela le libertà personali ed individuali delle persone, e sancisce chi le viola, introdurre reati specifici sulla base di una discriminazione introdotta sulla base dell'essere omosessuale, transgender o del sesso dichiarato, introdurrebbe una discriminazione inaccettabile e una riduzione delle libertà personali'Questo in sintesi il concetto espresso a più riprese oggi pomeriggio, in piazza Grande a Modena, nel corso della veglia da un ora (dalle ore 17 alle ore 18), organizzata dalla rete pro-vita per testimoniare la contrarietà al disegno di legge presentato dai parlamentari Zan e Scalfarotto di contrasto alla omotransfobia.Circa 200, alle 17 ai quali si sono aggiunte altre 100, le persone che in piedi, rivolte verso il Municipio, con un libro in mano, hanno aderito all'iniziativa.Nel video le immagini della manifestazione e gli interventi di Carlo Giovanardi, Michele Barcaiuolo (Consigliere regionale Fratelli d'Italia) ed Elisa Rossini (Consigliere Comunale FDI-Popolo della Famiglia)