Operazione Sacca, maxi blitz della polizia contro lo spaccio a Modena

La Polizia di Stato di Modena sta eseguendo diverse misure cautelari nell'ambito della 'Operazione Sacca' nei confronti di soggetti indagati per un vasto giro di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in città.L’attività, iniziata all’alba di questa mattina con l’impiego di una cinquantina di agenti, è tuttora in corso.L’operazione prende il nome dal quartiere in cui si svolgeva prevalentemente l’attività delittuosa.In aggiornamento