Papa Francesco: nell'aprile di 8 anni fa la visita a Carpi e Mirandola

Il 2 aprile 2017, Papa Francesco visitò Carpi e Mirandola, due città dell'Emilia Romagna profondamente segnate dal terremoto del 2012. La sua presenza fu un segno di vicinanza e speranza per le comunità locali, ancora impegnate nella ricostruzione.



A Carpi, il Pontefice celebrò la Santa Messa in Piazza Martiri, davanti a una folla di circa 70.000 persone. La visita coincise con la riapertura del Duomo, restaurato dopo i danni del sisma. Durante l'omelia, Papa Francesco incoraggiò i fedeli a guardare oltre la desolazione e a trovare forza nella fede e nella solidarietà.



Successivamente il Papa si recò a Mirandola, dove visitò il Duomo ancora gravemente danneggiato. Qui depose un mazzo di fiori e pregò per le vittime del terremoto. Incontrò i cittadini e li ringraziò per il coraggio e la dignità dimostrati nel difficile percorso di ricostruzione. Prima di lasciare la città, fece tappa al monumento dedicato alle vittime del sisma a San Giacomo Roncole1.

La visita di Papa Francesco rimane un momento indelebile nella memoria delle comunità provinciale ed in particolare per Carpi e Mirandola.