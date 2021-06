Parchi con erba troppo alta, aree verdi quasi impraticabili

Erba alta, per buona parte delle aree verdi del parco, al punto da renderli non praticabili, non solo per camminare ma anche per fermarsi ma anche per una pausa. E' quanto segnalato dal Consigliere comunale di Forza Italia in riferimento al Parco Ferrari, a Modena. 'Nella città che si vanta del verde pubblico, non ci aspetterebbe un'attenzione maggiore da parte del Comune, per rendere tali aree anche fruibili. Invece le aree del parco sembrano più pronti per la raccolta del grano che per ospitare persone. Invitiamo l'amministrazione a provvedere ai necessari sfalci e a programmare meglio gli interventi'Analogo problema al Parco XXII aprile dove l'erba troppo altra rende impraticabili i due campi da calcio. I palloni si perdono nella vegetazione. Giocarci è impossibile. Un gruppo di ragazzi ieri pomeriggio hanno dovuto desistere.