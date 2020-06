Parrocchie, bando da 1,3 milioni per continuare ad aiutare

1,3 milioni di euro messi a disposizione delle oltre 220 parrocchie modenesi attraverso un bando con scadenza 20 giugno. Per consentire alle parrocchie di continuare ad aiutare e a svolgere la loro funzione sociale e di sostegno al bisogno. Un sostegno economico e materiale, oltre che spirituale, garantito anche e soprattutto dalle numerose offerte dei fedeli che si sono arrestate con l'emergenza Covid. Un blocco che ha coinciso con il periodo dell'anno, quello pasquale con le relative benedizioni, particolarmente ricco di offerte. Insomma, ai parroci è venuta meno la materia prima da dirottare alle famiglie e alle persone in difficoltà oltre che per organizzare le attivita sociali e di carità nei confronti della comunità parrocchiale e non solo. Ed è così che il Vescovo, in accordo con il Presidente della Fondazione Paolo Cavicchioli hanno deciso di mettere a disposizione le risorse già stanziate per la ristrutturazione della Casa Famiglia di Nazareth alle parrocchie. Che attraverso il bando e mettendosi in rete avranno la possibilità di farsi finare progetti specifici divisi in tre aree di intervento.

Un bando presentato questa mattina in una conferenza Frutto dell'accordo tra Diocesi di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena