Pavullo, il neo sindaco: 'Dedico vittoria a mia moglie e a mia mamma'

'Dedico la vittoria a mia moglie, che è stata il mio angelo in questa campagna elettorale, e a mia mamma perchè il suo esempio è stato importante in questi anni. Due donne davvero speciali, del resto le donne sono il perno della società e della famiglia'. Così il neo sindaco di Pavullo Davide Venturelli commenta a caldo la vittoria di oggi al ballottaggio.E sulla squadra Venturelli afferma di 'avere le idee chiare'. 'Con i numeri che abbiamo governeremo in modo serio, mettendo le persone giuste al posto giusto, valorizzando le competenze e le esperienze dei candidati della nostra squadra'.'Probabilmente il nostro profilo moderato e indipendente, con una linea senza apparentamenti, è stato premiato rispetto a squadre di partito - chiude Venturelli -. Mi ha fatto piacere la telefonata di Biolchini prima della fine dello spoglio elettorale quando ormai il risultato era scontato. Conto sul suo aiuto per un passaggio dolce delle consegne e per lavorare al meglio per il futuro del nostro Paese'.