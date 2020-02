Pavullo, neve e vento: saltano linee telefoniche

Improvviso temporale nevoso poco fa in Appennino. Neve e vento si sono abbattuti in particolare sulla zona di Pavullo (il video disi riferisce al villaggio artigiano di Budria) provocando anche un black out alle linee telefoniche. In città e in pianura invece il vento ha creato alcuni danni con rami caduti e alcune chiamate ai vigili del fuoco.Un nuovo impulso perturbato atlantico interesserà, nella giornata di domani, il nostro Paese determinando condizioni di instabilità sulle regioni centrali, associata ad una significativa intensificazione della ventilazione su Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso prevede dal pomeriggio di domani, giovedì 27 febbraio, venti da forti a burrasca sud-occidentali su Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste della Toscana.