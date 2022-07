Pd regala collegio sicuro in Emilia a Di Maio? Serracchiani: 'Rospo enorme'

Un collegio sicuro in Emilia per l'ex capo politico M5S Luigi Di Maio? 'In politica se devi ingoiare un rospo enorme per l'interesse del Paese, allora lo faccio'. Lo ha detto la deputata Pd Debora Serracchini ieri alla Festa Regionale del Partito Democratico a Villalunga.Parole che spalancano una serie di polemiche anche a Modena dove, se venisse catapultato Di Maio, si ridurrebbero i posti per le personalità indicate oggi dalla Direzione Pd ( qui l'articolo ).Impossibile del resto dimenticare quando Di Maio accusava il Pd di essere il partito di Bibbiano e di fare elettroshock per vendere bambini.'Stare al governo 18 mesi con Salvini e Berlusconi è stato un bel banco di prova - ha aggiunto -. Credo che Luigi Di Maio sia stata la persona che più ha compreso potenzialità e gli errori del Movimento e ne ha colto il cambiamento. Si può discutere Di Maio come ministro del Lavoro nel governo gialloverde, ma come ministro degli Esteri ha fatto molto meglio, tenendo la barra, anche contro il suo stesso Movimento, nei passaggi più delicati'.