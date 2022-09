Cingolani 'Ridotta della metà la dipendenza di gas dalla Russia, supereremo l'inverno'

'Ho firmato per garantire 18 Terawatt/h a disposizione delle categorie industriali energivore al presso di 210 Mw/h, quindi a meno della meta dei circa 450euro al Mw/h sui cui, pur fluttuante, è il prezzo attuale. Vorremmo procedere allo stesso con cui abbiamo agito sull'energia elettrica, anche sul gas'.E' quanto dichiarato daloggi pomeriggio in conferenza stampa dove, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha tracciato il quadro ed il piano energetico dell'Italia. 'Un piano che se rispettato ci porterà entro l'inverno del 2024 all'indipendenza totale dal gas russo, ma già oggi - dice - i risultati ottenuti sono migliori delle aspettative. Gli stoccaggi sono all'86,7% della capienza, l'obiettivo era del 90 a fine ottobre. E proprio oggi ho scritto a Snam per chiedere di andare oltre e di arrivare anche al 93%.

