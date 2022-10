Pergreffi, giornata perfetta, poi l'abbraccio dei tifosi all'uscita dal Braglia

Oggi esempio in campo e fuori, all'uscita dal Braglia, nell'affetto dimostrato dai tifosi. Che lo aspettano, lo applaudono e lo abbracciano al grido di 'c'è solo un capitano'. Per il capitano del Modena, Antonio Pergreffi, oggi è la giornata perfetta. Due gol, i suoi che mettono subito la partita sui binari giusti per fare correre anche i suoi compagni. Fino al 5-1 finale. “Giornata perfetta, sono contentissimo che la mia doppietta sia servita per portare a casa la vittoria, siamo entrati in campo subito con l’atteggiamento giusto, con le corrette distanze tra i reparti, spirito migliore non si poteva avere” - ha affermato nel post partita, in sala stampa, dove il riferimento è andato anche ai tempi più buoi anche solo del mese scorso.Finiscono le interviste e per il capitano è tempo di tornare a casa esce dallo stadio come uno spettatore ed è salutato dall'applauso dei tifosi che stazionano in viale Monte Kosica. Di ogni età. Selfie, abbracci, autografi su maglie, cappellini, pelle. In un tramonto che chiude una giornata davvero perfetta, anche pe il clima.