'Permesso di soggiorno per lavoro, il PD non può..forse le sardine'

'Serve introdurre un permesso di soggiorno per lavoro. Non capisco perchè in questo senso nessuno si muove. Il PD non può farlo perchè ognuno che parli di migranti ha già perso...forse le sardine potrebbero fare qualcosa'. E' un discorso rassegnatamente politico, rivolto ad una politica che pare ormai avere perso la forze di fare scelte per il timore di perdere popolarità, quello rivolto da padre Giuliano Stenico, Presidente Ceis di Modena, alla serata organizzata dal Comune alla sala Pucci per parlare di accoglienza invernale di senza fissa dimora e, più in generale, di accoglienza dei migranti.E di fronte ad un sistema dell'accoglienza che oggi obbliga di fatto un migrante accolto presso le strutture gestite da cooperative ed associazioni a Modena e provincia, ad attendere fino a due anni prima di ricevere risposta alla richiesta di asilo, (rigettata nella maggior parte dei casi), che Stenico rilancia quello che già in passato fu uno strumento importante nella gestione dei flussi migratori: il permesso di soggiorno per lavoro. 'Perché i mestieri mancanti - afferma Stenico - sono superiori di molto ai migranti, e per questo servirebbe uno sforzo comune. Associazioni, imprenditori, sindaci, dovrebbe unirsi in un patto per introdurre un permesso di soggiorno a merito. Sarebbe importante fare partire un tale progetto. Perchè da soli non ce lo possiamo fare. Hanno criminalizzato le ong così come criminalizzano anche le associazioni come la nostra'Gi.Ga.