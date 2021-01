Più di un metro di neve in appennino: Vigili del Fuoco al lavoro

Giorni di super lavoro per i Vigili del Fuoco delle sedi montane impegnate con le importanti nevicate di questi giorni. Dalla provincia di Modena sia in supporto alle squadre impegnate nella ricerca del sci alpinista dispero sulle montagne del permense, sia per i diversi problemi provocati dal peso delle neve nell'alto appennino. In tutta l'area compresa tra Pievepelago, Passo delle Radici, Montefiorino dove la neve ha raggiunto accumuli di oltre un metro e mezzo. Oltre alla squadra permanente di Pavullo, al lavoro i volontari vigili del fuoco di Fanano, Pievepelago e Frassinoro. Interventi effettuati in questi primi giorni dell'anno prevalentemente per alberi incombenti sulla sede stradale che devono essere tagliati e rimossi, in varie parti dell'appennino. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi anche a Fiumalbo in via Verusone per un trattore uscito di strada e ribaltato nella scarpata. Fortunatamente illeso il cnducente. Alcune immagini di intervento dei Vigili del Fuoco e alcune istantanee della neve caduta a Frassinoro inviate da un lettore