Più informazione sugli aiuti: U.Di.Con lancia lo Sportello Sociale

# lospaziochesa

# udiconer

L'aumento dei prezzi certificato al 2% in fase emergenza Covid, fino al 4% sui prodotti freschi. Uno dei temi al centro dell'ultima analisi di U.Di.Con Emilia-Romagna che in questi giorni ha presentato i risultati delle analisi sul trasporto pubblico e si appresta ad aprire gli sportelli sociali per fornire informazioni ai cittadini sugli aiuti messi a disposizione da Stato ed enti locali. Alcune delle ultime attività gestite dall'Unione Consumatori dell'Emilia-Romagna che vanta 23.000 iscritti a livello regionale.Una attività che - afferma Vincenzo Paldino Presidente regionale nel corso dell'ultima conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'indagine sulla qualità del trasporto pubblico - non si è fermata, anzi per erti aspetti aumentata nella fase di lockdown. Sedi regionali chiuse ma tanto lavoro al telefono e sulla pagina web e social per rispondere alle domande di migliaia di cittadini su argomenti legati sia all'emergenza sia ai temi classici inerenti alla difesa dei diritti dei consumatori. Dai prezzi, appunto, all'accesso ai servizi. Nella puntata settimanale de Lo spazio che sa, facciano il punto, per la prima volta in presenza, dopo il lockdown, con Vincenzo Paldino, Presidente regionale U.di.con Emilia-Romagna