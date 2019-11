Piena piccola, cassa di espansione Secchia a livello basso

Vista dalla cassa di espansione del fiume Secchia la piena che sta attraversando Modena, non preoccupa. Il bacino della casse di espansione del fiume che al confine tra i comuni di Campogalliano e Rubiera garantisce un accumulo di 15 milioni di metri cubi di acqua, facendo defluire naturalmente l'acqua del fiume una volta che questa raggiunge un determinato livello, ha appena iniziato a lavorare. Numerosi i metri che dividono il livello dell'acqua da quello della sommità degli argini che ne definiscono il grande perimetro. Ciò significa che il margine di contenimento della piene, è ancora molto alto.sono legati al malfunzionamento delle fognature e al mancato deflusso delle acque nei fossi.Vista dalla diga che rallenta il flusso dell'acqua e che divide la parte a valle e monte alle casse di espansione l'impatto dell'acqua di questa piena definita piccola (nell'ordine dei 500-600 metri cubi al secondo), è imponente alla vista. Dopo essere transitate dalle bocche aperte nel manufatto in cemento armato l'acqua colpisce le grandi ancore di cemento costruite a valle nell'alveo che infrangono e rallentano il flusso. Nel sopralluogo di questa mattina abbiamo incontrato un rappresentante del comitato dei cittadini Ambientale di Campogalliano, vere e proprie sentinelle sull'andamento e sullo stato del fiume. Dalla cassa di espansione il flusso dell'acqua prosegue in direzione Modena, attraversando Campogalliano per poi raggiungere il punto forse più critico dell'asta modenese del fiume, quello di Ponte Alto dove il flusso di piena è continuato a crescere raggiungendo alle ore 14 i 9,30 metri, a 80 centimentri del livello di allerta rossa fissato a 10.1. Situazione sostanzialmente analoga a quella del fiume Panaro