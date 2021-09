Play: da Roma sveglia alle 4 per non perdere nemmeno un minuto

Secondo giorno tra tornei e tanti librigame a Play, il festival del gioco in corso nel fine settimana al quartiere fieristico di Modena.Tanti appassionati da tutta Italia alla prima apertura dei cancelli: il primo arrivato è partito alle 4.Si chiama Luca e assieme ad alcuni amici è partito all'alba da Roma per non mancare alla prima giornata di Play - Festival del Gioco. Si è fatto 400 chilometri in una nottata per non mancare a quella che ormai si conferma sempre di più una manifestazione di richiamo da tutta Italia di chi ama il gioco in tutte le sue forme. In tanti, tutti ordinatamente in fila e con la mascherina, erano già presenti prima delle 9 fuori dai cancelli della Fiera di via Virgilio in attesa di andare a scoprire le tantissime proposte presenti in questa 12esima edizione. La manifestazione ha mantenuto lo stesso stile degli anni passati: le mascherine indossate e i gel posizionati su ogni tavolo da gioco sono infatti gli unici elementi che visivamente creano un elemento di distinzione dalle manifestazioni relative al 2019 o gli anni addietro.