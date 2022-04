Ponte dell'Uccellino 'fratturato' , salta il progetto raddoppio, 5 milioni per realizzarne uno nuovo

Lo stato della struttura del ponte dell'Uccellino presentava fratture importanti, ora oggetto di indagine, che sono state riparate per consentirne la riapertura, ma le stesse condizioni strutturali del ponte non ne consentono un utilizzo futuro. Cade quindi l'ipotesi di poterlo alzare di 80 centimetri per garantirne la sicurezza in caso di piena e di utilizzarlo in affiancamento ad una struttura simile per consentire il potenziamento dell'attraversamento con il doppio senso di circolazione. Il ponte sarà demolito e sarà sostituito da un nuovo attraversamento in acciaio ad una sola campata, con doppio senso di circolazione e pista ciclabile, del costo di 5 milioni di euro. Sul progetto la Provincia sta già lavorando. In estrema sintesi è quanto è emerso oggi pomeriggio in Consiglio Comunale dalla risposta dell'Assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi arrivata all'interrogazione del Consigliere comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e sottoscritta dal consigliere di Modena Sociale Beatrice De Maio