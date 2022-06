Vite al limite, davanti a Porta Aperta l'altra faccia dell'accoglienza

Vivere in auto, o in furgone, o in roulotte, per mesi. In un parcheggio. Vittime di una vita che improvvisamente può cambiare. Facendo sprofondare in un vortice di povertà. Dove se si è italiani si fa più fatica ad essere aiutati. Lo sanno bene Salvatore o di Stefano, che incontriamo e conosciamo nel piazzale antistante all'accesso di Porta Aperta. 'C'è una stanza per ogni clandestino che arriva in Italia sui barconi e noi, italiani, non ne abbiamo diritto quando ci troviamo in difficoltà' - afferma Stefano al quale a novembre è stato bloccato, per un cavillo burocratico, il reddito di cittadinanza e che si arrangia con lavori a chiamata. 'Non chiedo tanto, chiedo solo dignità. Non voglio telefono o wi-fi. Mi accontenterei di una stanza'.Da un lato ci sono Vescovo, sindaco, Presidente della Provincia e responsabili del centro di accoglienza della Caritas ad inaugurare il nuovo ambulatorio odontoiatrico.