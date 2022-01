Presidente Commissione ecomafie spara col kalashnikov

Il deputato del Movimento 5 stelle, Stefano Vignaroli, presidente Commissione Ecomafie ha pubblicato un video sui social in cui spara, probabilmente in un poligono, spara con un kalashnikov. Il tutto col sottofondo musicale di Mother Russia degli Iron Maiden.Pioggia di polemiche contro il parlamentare grillino.“Non solo spara col kalashnikov ma pubblica il video sui sociale. La questione è che l’autore del post è il presidente della Commissione Ecomafie, il deputato 5 stelle Stefano Vignaroli. Forse non lo sa ma le ecomafie hanno proprio contato sui kalashnikov per devastare i nostri territori. Il messaggio che lancia è devastante - afferma tra gli altri il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto-Ecosolidali -. In questo clima d’odio mancava solo lui. L’onorevole Vignaroli deve dimettersi da presidente e farebbe bene a cancellare il post”.