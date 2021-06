Primarie centrosinistra Bologna: lite al mercato tra Conti e Lepore

Non si placa lo scontro tra i due candidati alle primarie di Bologna, Matteo Lepore e Isabella Conti che questa mattina si sono incrociati al mercato di piazza Capitini, in zona Barca. Conti ha affrontato Lepore, chiedendogli spiegazioni sulle sue frasi dell’altro giorno . L’assessore, infatti, sostiene che la sua avversaria è sostenuta da aziende che non vogliono applicare i contratti nazionali di lavoro. Conti ha reagito minacciando querela e chiedendo scuse immediate da parte di Lepore. Che però tira dritto. Questo lo scambio di battute, con toni concitati, di questa mattina.Conti: Senti Matteo, ma perché hai detto quella roba sui lavoratori?Lepore: Che roba?Conti: Quella sulle aziende… Chi sono le aziende? Perché hai detto una bugia così?Lepore: Perché una bugia?Conti: Quali sono le aziende che sfruttano i lavoratori che mi appoggiano?Lepore: Non ho detto questa cosa. Quando ci vediamo in privato te lo dirò.Conti: Hai detto delle cose gravi, che sono lesive della mia dignità.Lepore: Ho detto un’opinione politica rispetto al fatto che bisogna prendere posizione.Conti: Io ho preso una posizione molto chiara sui lavoratori e la mia storia anche di amministratore dice con grande chiarezza che cosa ho fatto.Lepore: Lascia stare la tua storia, parliamo di Bologna.Conti: Appunto Matteo, dobbiamo parlare di Bologna. Devi capire la differenza che c’è tra un attacco politico e un attacco personale che mina la mia onorabilità.Lepore: Isabella, non mi parlare di attacco personale perché hai passato gli ultimi mesi ad attaccarmi dal punto di vista personale.Conti: Ma non è vero!Lepore: Se vuoi, quando ci vediamo da soli e non di fronte a una telecamera che hai portato per filmarmi, ti dico cosa penso di quelle persone che frequenti.Conti: Ma cosa dici? Io non ho fatto nessuna cena, stai continuando a infamare.Lepore: Parliamo di Bologna, dai. Perché sei venuta qua a litigare?Conti: Io non sono venuta per litigare, ma è una cosa che fa soffrire.Lepore: Ma fa soffrire cosa? Il fatto che mi offendi da un mese? Parliamo di Bologna.Conti: Io non ti ho mai offeso. Hai detto che degli imprenditori con cui io faccio cene…Lepore: Fidati di me. Parliamo dei problemi Bologna e di quello che vogliamo proporre.Conti: Ma questo è un tema importante, lesivo la mia onorabilità…Lepore: Ma non è vero…Conti: … E io chiedo delle scuse.