'Pulizia fiumi e abbandono appennino, se non si cambia si rischia un nuovo disastro'

Dalla finanziaria che considera chi fa impresa tutti evasori, ad una tassazione asfissiante, dalla critica alla mancata pulizia dei fiumi in estate, che insieme all'abbandono dell'appennino fa rischiare un altro disastro idrogeologico in pianura, alla necessità di aiutare anziché spingere alla chiusura con adempimenti e balzelli i piccoli negozi che tengono vive piccole comunità da 500 o 1000 persone.Gilberto Luppi, Presidente Lapam, ospite della presentazione del libro del giornalista e conduttore TV Nicola Porro, alla presenza della parlamentare di Forza Italia, On. Benedetta Fiorini e del candidato alle elezioni regionali Antonio Platis, tocca nel suo primo intervento della serata alcuni dei principali punti della campagna elettorale. Tasse, dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti ('perchè una azienda deve pagare tanto al gestore pubblico per lo smaltimento dei rifiuti quando spesso conferisce la maggior parte dei rifiuti che produce ad aziende private che li riciclano'?).Sul dissesto idrogeologico Luppi ricorda i rischi del Secchia. 'Appena piove chiudono i ponti e siamo a rischio. Come presidente di Lapam sono andato a diversi incontri in regione, a fronte a varie ipotesi prospettate su cause e soluzioni del problema ne ho prospettata una io, semplice. Tra i tanti soldi che vengono spesi se ne destinino a pagare persone che vadano a pulire il greto del fiume, d'estate, quando è secco. Oggi il livello del Secchia è costantemente più alto di quello di Sozzigalli, per fare un esempio. In queste condizioni rischiamo un nuovo disastro''Il 26 gennaio abbiamo una grande occasione per iniziare a fare le cose necessarie. Nelle precedenti elezioni regionali la percentuale dei votanti fu bassissima. Credo che quest'anno le cose siano cambiate. La gente è meno assuefatta'