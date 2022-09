Puzzer amaro: 'Non abbiamo dato il peso giusto alle piazze'

'Abbiamo provato a dare l'idea di unità nelle piazze ma la gente non ha capito la nostra incapacità di presentarci uniti al voto. Italexit, Italia Sovrana e Popolare e Vita potevano correre insieme ma purtroppo non vi erano le condizioni per farlo, a partire dalla tempistica'. A parlare all'indomani del voto è il leader dei portuali Stefano Puzzer, candidato con Italexit. Italexit non ha superato la soglia del 3% e la delusione anche in Puzzer è evidente.'Non abbiamo dato il peso giusto alle piazze e a chi sacrificato il proprio lavoro e la propria famiglia per contrastare questa dittatura - continua Puzzer -. Penso che con questo governo non cambierà molto, resto convinto del progetto di Italexit e credo che la nostra alternativa politica sia importante. In questo momento però occorre trovare una via unitaria e mi scuso se non si è trovata prima questa sintesi. Ora serve certamente fare autocritica, ma non dobbiamo sparire e anzi dobiamo dimostrare davvero che la gente come noi non molla mai. Ripartiamo dunque dalle piazze e nelle piazze mi vedrete sempre presente'.