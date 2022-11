Quando educare faceva rima con innovare: i 40 anni del Nido Parco XXII

Della fondazione e l'esternalizzazione sempre più spinta dei servizi all'infanzia, un tempo a completa e totale gestione comunale, ha dato una accellerata a quel processo di distacco da quello spirito iniziale che queste strutture le avevano fatte nascere per prime, in Italia. Tali da essere visitate e prese come riferimento. 'Ricordo sere intere trascorse con l'Assessore Forghieri che inaugurò insieme a noi questa struttura, a creare innovazione nell'educazione, a ideare nuovi percorsi' - afferma Anna Maria che insieme alle colleghe di un tempo ha raccolto materiale ed allestito una mostra tematica sulle attività e la storia del nido. Nelle immagini c'è l'inaugurazione di 40 anni fa con l'Assessore Sandra Forghieri alla quale, nel quartiere, è dedicata una via. Poi c'è l'immagine del presidente della Repubblica Ciampi che insieme alla moglie fece visita al nido.Decine di pannelli fotografici e didascalici su un percorso educativo che dai primi anni '80 è arrivato fino ad oggi. 'Ho avuto la fortuna di vivere quel periodo e spero, insieme alle mie colleghe 'anziane' di trasmettere ciò che insieme negli anni abbiamo costruito'. Già solo il fatto di rimanere in una struttura per decenni accompagnando le generazioni è elemento oggi ormai raro. La frammentazione del lavoro e della continutà è arrivata anche in questo settore, e l'esternalizzazione del servizio oggi ha dato forma ad altra cosa. A ricordare ciò che il nido, nonostante l'impegno e la preparazione di educatori ed educatrici oggi non è più, è anche Fabio, uno dei pochi educatori di sesso maschile ad avere accompagnato generazioni di bambini. 'Per più più di trenta anni ho prestato servizio qui. Era un collettivo che creava sempre. Ci sono tanti ricordi. Abbiamo sperimentato l'imparare attraverso la motricità, la didattica all'esterno, nell'ambiente. Avevamo anche un pollaio. Anni fantastici trasformati in ricordi che oggi è bello rivivere insieme'